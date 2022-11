Antonino chiarisce al GF Vip: “Giaele non m’interessa! Ginevra? Ci pensi se torna in Casa…” – VIDEO

Antonino Spinalbese, in queste ore, ha chiarito i suoi sentimenti nei confronti di Giaele De Donà ed ha parlato con Charlie Gnocchi di Ginevra Lamborghini, sperando di poterla rivedere nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonino chiarisce i suoi sentimenti per Giaele e parla di Ginevra

Stanco di essere rimproverato da Giaele, Antonino si è sfogato con Sarah Altobello: “Tutte le volte finisce una puntata e mi devi bacchettare su ogni cosa… Amore mio non sei la mia fidanzata, anche meno!”.

“Amore mio non sei la mia fidanzata , anche meno”✈️✈️✈️✈️ #gintonic pic.twitter.com/1O2OvUAWGt — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) November 8, 2022

Successivamente Antonino ha precisato di non essere interessato a Giaele e di non renderlo pubblico durante la diretta per una forma di educazione:

Se un uomo è interessato si vede io non lo sono. Sai che cos’è? Molte volte mi vergogno un po’ perché lei continua a fare domande ed io vado in imbarazzo e per educazione… ma non mi piace assolutamente. Io faccio complimenti a tutte appena mi sveglio e se vedo una ragazza che mi fa tutte queste domande… posso mentire? Sì lo faccio perché altrimenti mi sembra un segno di cattiveria.

Direi che più chiaro di così…

Antonino ha anche parlato con Charlie menzionando Ginevra Lamborghini nella speranza di poterla ritrovare in Casa:

Ci pensi se torna… dici che torna?

Due settimane in Casa e da due mesi di parla solo di lei, che grande perdita la Ginny!

lui la vorrebbe così tanto con lui li dentro #gintonic pic.twitter.com/j2Ns3Fvytv — Monica (@moni92_) November 9, 2022

“Si vede che sicuramente di testa mi ha preso Ginevra” TUTTO QUI✨#gintonic pic.twitter.com/6DhlsGwXun — ✨ Gintonic 🥂 (@lambanese) November 8, 2022