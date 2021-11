La tregua di Soleil e Miriana viene sancita dall’abbraccio in lacrime – VIDEO

Serata di forti emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan si è commossa per Giucas Casella ed ha trovato confronto in Soleil Sorge, sua “nemica” conclamata che le ha donato la tregua ed un abbraccio.

Miriana, in nomination con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, si è commossa sulle note di un brano dei Modà: “Come un pittore” in filodiffusione nella Casa.

Soleil Sorge, abbassando la “guardia” le si è avvicinata abbracciandola e, a sua volta, si è commossa.

Chi verrà eliminato questa sera dalla Casa del Grande Fratello Vip?

Miriana dopo la “storia” con Nicola Pisu non è stata perdonata dai fan comuni ma, questo “riavvicinamento” con Soleil ha creato empatia tra gli estimatori dell’italo americana: cosa accadrà?

Ecco il VIDEO del commovente avvicinamento tra Miriana e Soleil.

A me fa rabbia anche pensare che Miriana dopo aver trattato e preso in giro Nicola in modo tanto vergognoso sia ancora nella casa e probabilmente non uscirà nemmeno questa sera. Le fan di Soleil ora hanno deciso di salvarla😡😡😡

— Monica Mastri 3 (@3Mastri) November 19, 2021