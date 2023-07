Tormentoni estate 2023: esce oggi in radio, venerdì 7 luglio, “Melodia Criminal”, il nuovo singolo di Fred De Palma con Ana Mena prodotto da Takagi e Ketra. Il nuovo brano, presentato in alcune esibizioni live e pubblicato in anteprima sui social degli artisti, ha un ritmo travolgente ed esplosivo.

Tormentoni estate 2023, Fred De Palma e Ana Mena: canzoni uscite oggi 7 luglio

Fred De Palma tornerà nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante mese di novembre 2023.

Il tour partirà da Padova (Venerdì 10 novembre 2023, Hall) per proseguire a Modugno (BA) (Giovedì 16 novembre 2023, Demodè), Senigallia (AN) (Sabato 18 novembre 2023, Mamamia), Roma (Domenica 19 novembre 2023, Orion Live Club) e si concluderà a Milano (Mercoledi 22 novembre 2023, Fabrique). Fred sarà poi in Spagna il 29 novembre a Madrid ( Copernico live) e il 30 novembre a Barcellona (Razzmatazz2).

Nel frattempo, ecco la lista ufficiale delle migliori canzoni dell’estate 2023 uscite fino ad oggi:

Tony Effe ed Emma Marrone – Taxi sulla luna Fred De Palma e Ana Mena – Melodia Criminal Levante – Canzone d’estate Merk & Kremont con Marracash e Tananai – Un altro mondo Boomdabash e Paola e Chiara – Lambada Lazza, Blanco e Sfera Abbasta – Bon Ton Baby K – Mama non m’ama Benji e Finley – Politically correct Federico Rossi – Maledetto mare Madame – Aranciata Rocco Hunt – Non litighiamo più Rovazzi e Orietta Berti – La discoteca italiana Francesca Michielin – Fulmini addosso Irama e Rkomi – Hollywood Il pagante – Poveri mai Marco Mengoni e Elodie – Pazza musica Fedez con Annalisa e gli Articolo 31 – Disco paradise Elettra Lamborghini – Mani in alto Myss Keta – Profumo Tommaso Paradiso e Baustelle – Amore indiano Shade e Federica Carta – Per sempre mai Colapesce e Dimartino – Considera LDA – Granita Antonino – Roma d’estate Benji e Finley – Dove e Quando (Remix) Paola e Chiara – Mare Caos Matteo Romano e Luigi Strangis – Tulipani blu Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista – Tilt Coma_Cose – Agosto morsica The Kolors – Italodisco Aaron – Visione led Achille Lauro feat. Rose Villain – Fragole Angelina Mango – Ci pensiamo domani Biagio Antonacci – Tridimensionale feat. Benny Benassi Lorenzo Fragola e Mameli – Happy Mr. Rain feat. Sangiovanni – La fine del mondo Wax – Colori Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la notte Gazzelle – Flavio Rosa Chemical – Bellu Guaglione Dargen D’Amico – Pelle d’oca Ariete – Un’altra ora Tommy Dali feat. NDG – Miss Ernia, Bresh e Fabri Fibra – Parafulmini Tancredi e EDONiCO – Disperato Coez e Frah Quintale – Alta Marea