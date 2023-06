Tommaso Zorzi non farà parte della giuria di Drag Race Italia 3. Al suo posto, dietro al bancone dei giudici, arrivano due nuovi personaggi, così come ha svelato in anteprima Davide Maggio.

Tommaso Zorzi non farà Drag Race 3: ecco chi prenderà il suo posto

Tommaso, impegnato in altri progetti, sarà sostituito da due volti noti e molto amati della comunità LGBTQIA+: Paola Iezzi (la mora di Paola e Chiara) e Paolo Camilli.

Confermate in giuria: Priscilla e Chiara Francini.

Tra le novità della terza edizione ci sarà il passaggio a Paramount+.

Personalmente adoro Paola Iezzi e non vedo l’ora di vederla all’opera.

Zorzi, dal mio punto di vista, era altrettanto perfetto per questo ruolo ma probabilmente avrà deciso di dare priorità ad altri progetti televisivi.

P.s: Continuo a sostenere “Tommaso Zorzi non farà” piuttosto che “Tommaso Zorzi fuori da…” (chi vi ha detto che lo avrebbero “cacciato”?).

Mi dispiace ma senza Tommy non vedrò più Drag Race perché non è la stessa cosa❤️❤️❤️#tzvip pic.twitter.com/VUopZda9g9 — Lucia (@Lucy16512649) June 7, 2023