Tommaso Zorzi lascia Drag Race Italia? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Tommaso Zorzi lascia Drag Race Italia? La terza stagione dello show basato sul format statunitense RuPaul’s Drag Race si farà ma, secondo le indiscrezioni, lo showman milanese non farà parte del cast.

Secondo Amedeo Venza, Tommaso Zorzi lascia Drag Race Italia che si sposta da Real Time a Paramount+. Anche Chiara Francini potrebbe abbandonare. A quanto pare, l’unica confermata sarebbe Priscilla.

Ma non finisce qui.

Secondo il blogger il buon Tommy potrebbe essere sostituito da Achille Lauro.

E se il tentativo di screditare la carriera di Tommaso Zorzi (con video sfottò e frasi di circostanza) vi fa stare così bene facendovi dormire sereni, ricordiamo che nella vita esistono le scelte ed i percorsi artistici.

Perché non trasformiamo: “Tommaso Zorzi fatto fuori da” in “Tommaso Zorzi ha scelto di lasciare?”.

Nella vita esistono le decisioni e, non ci crederete mai, le persone sono libere di prenderle.

Sorpresone!

Sul mio futuro televisivo se ne sono lette davvero di ogni tipo. Volevo semplicemente dire che esiste gente che questo lavoro lo prende anche abbastanza sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, in modo da riunirsi con le proprie persone e i propri collaboratori per capire cosa si vuole fare nella vita, cercare di buttare giù una strategia e lavorare in un tal senso.

Non è che per forza serve quella bulimia televisiva di voler esserci a tutti i costi perché diventa più un capriccio che una strategia. Non vedo l’ora che escano le notizie di quello che farò almeno certa gente dormirà sogni più tranquilli, però mi fa ridere perché un lavoro dove ti devi prendere dei momenti in cui non sei proprio ovunque.