Concludiamo i nostri focus dedicati agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi, vincitore della quinta stagione del reality show. Domani sera si riapriranno le porte verso una nuova esperienza ma ciò che è stato, di certo, non si cancella.

Tommaso Zorzi prima del GF Vip 6: il nostro focus

Tommaso Zorzi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con la viva volontà di conoscere e imparare quante più informazioni possibili. Lui questo lavoro vuole farlo ed ha la stoffa per poterlo fare in maniera perfetta.

Ironico, con la giusta dose di incoscienza ed una fortissima ambizione.

Entrato al GF Vip come una vera rivelazione, si è dimostrato tale, e molto di più.

Personalmente gli auguro di acquisire un altro po’ di consapevolezza e fiducia nelle sue attive capacità di scrittura, in modo da prendere in mano la situazione totalmente in prima persona.

Al timone di Drag Race Italia dal prossimo novembre, dimostrerà anche al pubblico di nicchia la capacità di portare avanti un bel progetto con talento e dedizione.

La stoffa del vero campione gli ha creato addosso un abito su misura che aspetta solamente di poter essere esposto come merita.

Non avere paura di camminare con le tue gambe Tommy, con quello stacco di coscia puoi arrivare ovunque.

Precisazioni

I focus che troverete qui su Blog Tivvù si concentreranno esclusivamente sui concorrenti che noi abbiamo giudicato fondamentali per le dinamiche portate avanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Le nostre sono opinioni personali, prendetele come tali.

I nostri approfondimenti (che verranno pubblicati rigorosamente in ordine di uscita/eliminazione dalla Casa) riguarderanno questi ex protagonisti: