Elisabetta Gregoraci prima del GF Vip 6: donna, madre ed ex moglie, il passato “ingombrante” gestito con dignità

In attesa dell’inizio del Grande Fratello Vip 6, vogliamo gestire dei focus in merito agli ex partecipanti della scorsa edizione a cominciare da Elisabetta Gregoraci, la concorrente che più “rischiava” entrando in Casa.

Elisabetta Gregoraci prima del GF Vip 6: il nostro focus

Elisabetta Gregoraci era sicuramente il personaggio più atteso della passata edizione del Grande Fratello Vip. Non soltanto per la sua fama ma anche per le attenzioni che suscitava (e suscita) la sua vita privata.

Aveva molto da perdere entrando in gioco ma ha deciso ugualmente di rischiare. Donna, professionista, mamma ed ex moglie.

Una recente separazione, un figlio a casa e la voglia di fare conoscere al pubblico anche un altro aspetto della sua persona.

Ne è uscita fuori una donna risoluta e molto materna in grado di farci emozionare e ridere allo stesso tempo. Elisabetta non sa di essere una vera comica involontaria dotata di una ironia talvolta ingenua che l’ha resa per questo motivo molto vicina alle persone comuni.

Non abbiamo visto la donna irraggiungibile e lontana anni luce dalla realtà ma, incredibilmente, ci siamo trovati faccia a faccia con una persona materna in grado di trasformarsi in femme fatale, bambina capricciosa e animale da palcoscenico nel giro di un prime time.

Ha gestito bene le dinamiche con Pierpaolo Pretelli così come i risvolti inediti di Flavio Briatore e tutti i presunti fidanzati tirati in ballo da “colpetti” al cuore e aerei in volo.

Prima di Natale ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip per passare le festività con Nathan Falco, l’unico vero amore della sua vita.

Bellissima e umile, ci pone di fronte alla consapevolezza che nella vita, nonostante i successi, ricorderemo sempre da dove tutto è iniziato.

Precisazioni

I focus che troverete qui su Blog Tivvù si concentreranno esclusivamente sui concorrenti che noi abbiamo giudicato fondamentali per le dinamiche portate avanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Le nostre sono opinioni personali, prendetele come tali.

I nostri approfondimenti (che verranno pubblicati rigorosamente in ordine di uscita/eliminazione dalla Casa) riguarderanno questi ex protagonisti:

Elisabetta Gregoraci Giulia Salemi Rosalinda Cannavò Dayane Mello Stefania Orlando Pierpaolo Pretelli Tommaso Zorzi