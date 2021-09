Dopo i nostri focus su Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, proseguiamo l’approfondimento su Stefania Orlando prima che il Grande Fratello Vip 6 prenda ufficialmente il via.

Stefania Orlando prima del GF Vip 6: il nostro focus

La Queen di Babilonia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip mettendosi in gioco al 100%. La sua professionalità e l’empatia hanno fatto il resto. Uscire a testa alta di fronte a qualsiasi tipo di attacco era l’obiettivo finale di Stefania.

Perfino le parole di un ex marito (che non vale più la pena menzionare) deluso non le hanno generato alcun incidente di percorso. Stefania Orlando è rimasta amareggiata dagli attacchi ma ci ha mostrato anche il volto di una donna incapace di provare astio e rancore.

La viva volontà di voltare pagina con dignità e stile ha permesso alla Orlando di conquistare letteralmente l’affetto del pubblico fino a donarle un terzo posto meritato e la finale con Tommaso Zorzi, suo grande amico fin dal giorno “zero”.

Dopo il GF Vip è arrivata la nuova rinascita lavorativa: dalla musica (sempre presente nella sua vita) a Tale e Quale Show in partenza il prossimo 17 settembre.

Stefania Orlando ci ha offerto il suo lato ironico, deliziosamente pettegolo, ma anche materno e saggio.

Promossa a pieni voti? Direi di sì.

Precisazioni

I focus che troverete qui su Blog Tivvù si concentreranno esclusivamente sui concorrenti che noi abbiamo giudicato fondamentali per le dinamiche portate avanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Le nostre sono opinioni personali, prendetele come tali.

I nostri approfondimenti (che verranno pubblicati rigorosamente in ordine di uscita/eliminazione dalla Casa) riguarderanno questi ex protagonisti: