Pierpaolo Pretelli è il penultimo protagonista dei nostri focus dedicati ai personaggi più interessanti della passata edizione del Grande Fratello Vip. Dopo Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Stefania Orlando è il turno dell’ex Velino di Striscia la Notizia che ci ha permesso di conoscere un vero showman.

Pierpaolo Pretelli prima del GF Vip 6: il nostro focus

Entrato in punta di piedi, quasi avesse timore ad essere lì per potersi presentare come un vip. Pierpaolo Pretelli prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip aveva preso in mano un lavoro comune e non si sentiva più a suo agio perché gli mancava qualcosa/qualcuno.

Dopo l’ingresso in Casa, indossati i panni dello showman, ha presentato al pubblico le mille sfaccettature di un ragazzo buono come il pane ma ambizioso e positivo verso i nuovi traguardi della vita (amore compreso).

Pierpaolo Pretelli ha preso una cotta e non ha voluto nasconderla. Poi si è innamorato, ma di un’altra persona. Le critiche gli sono piombate addosso ma lui, dritto verso la meta, si è lasciato travolgere dal suo cuore, uscendone vincente.

Fan e famiglia sognavano un film da “favola” con un’altra persona ma lui ha diretto la storia in prima persona, cambiando le carte in tavola e uscendo dalla Casa del Grande Fratello Vip di nuovo felice e innamorato.

Una volta fuori Pierpaolo Pretelli ha dimostrato appieno il suo valore. Ha lanciato una hit di successo ed è entrato ufficialmente a far parte del cast di Tale e Quale Show.

Nonostante abbiano cercato di metterlo in cattiva luce con illazioni e offese gratuite, Pierpaolo ha sempre risposto con il silenzio, a testa bassa e lavorando sodo.

Rispondere all’odio con l’amore ed uno dei suoi sorrisi che difficilmente si dimenticano (sia dentro che fuori la Casa).

Precisazioni

I focus che troverete qui su Blog Tivvù si concentreranno esclusivamente sui concorrenti che noi abbiamo giudicato fondamentali per le dinamiche portate avanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Le nostre sono opinioni personali, prendetele come tali.

I nostri approfondimenti (che verranno pubblicati rigorosamente in ordine di uscita/eliminazione dalla Casa) riguarderanno questi ex protagonisti: