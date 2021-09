Rosalinda Cannavò è entrata al Grande Fratello Vip nei panni di Adua Del Vesco decisa a liberarsi di una maschera che la stava distruggendo. In vista dell’imminente nuova edizione del reality, proseguono i nostri focus sui personaggi più interessanti.

Rosalinda Cannavò prima del GF Vip 6: il nostro focus

Dopo Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, quest’oggi è il turno di Rosalinda Cannavò, attrice siciliana con un passato molto difficile da gettarsi alle spalle. Conosciuta al grande pubblico come Adua Del Vesco, ha fatto sognare gli amanti delle fiction per le sue storie d’amore con Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Rosalinda ha deciso con coraggio di liberarsi della maschera che la opprimeva svelando di avere vissuto una fiction pure in quel periodo della sua vita. La storia con Garko non è mai esistita così come quella con Morra.

Ha sostenuto il coming out dell’amico, ha svelato di avere un fidanzato da anni che la attendeva in Sicilia ed ha raccontato, in diretta, temi delicatissimi. Dalla violenza sessuale fino all’anoressia, Rosalinda ci ha insegnato che per voltare pagina bisogna volere che ciò accada e portarlo avanti ad ogni costo.

I telespettatori si sono affezionati a lei anche per la sua amicizia con Dayane Mello che, per un certo periodo, aveva fatto pensare che potesse nascere qualcosa di più tra le due ex concorrenti.

Poi l’ingresso di Andrea Zenga, la volontà di respingerlo per rispettare il fidanzato a casa e la voglia totale di prendere in mano la sua vita.

Giuliano Condorelli, quindi, dopo alcuni interventi dove si è mostrato anche lui incerto e dubbioso sul loro futuro insieme, è divenuto parte di un passato che doveva essere in qualche modo chiuso in un cassetto.

Non cancellato e nemmeno dimenticato ma risposto al sicuro insieme a ciò che di bello è stato.

Nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha deciso di farsi chiamare ufficialmente Rosalinda Cannavò.

Per merito dell’empatia e il coraggio, noi tutti ad oggi abbiamo conosciuto solamente un volto della siciliana, e ciò che vediamo non smette mai di stupirci.

Precisazioni

I focus che troverete qui su Blog Tivvù si concentreranno esclusivamente sui concorrenti che noi abbiamo giudicato fondamentali per le dinamiche portate avanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Le nostre sono opinioni personali, prendetele come tali.

I nostri approfondimenti (che verranno pubblicati rigorosamente in ordine di uscita/eliminazione dalla Casa) riguarderanno questi ex protagonisti:

Elisabetta Gregoraci Giulia Salemi Rosalinda Cannavò Dayane Mello Stefania Orlando Pierpaolo Pretelli Tommaso Zorzi