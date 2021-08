In attesa che la nuova edizione del Grande Fratello Vip prenda il via, procediamo con i nostri focus in merito agli ex partecipanti della scorsa edizione. Dopo Elisabetta Gregoraci è il turno di Giulia Salemi.

Giulia Salemi prima del GF Vip 6: il nostro focus

L’italo persiana ha partecipato sia alla terza edizione che alla quinta. Entrando un po’ bambina e uscendone da donna risoluta, amata e consapevole (grazie anche all’amore di Pierpaolo Pretelli).

Giulia Salemi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip in punta di piedi e consapevole di dover affrontare una situazione particolare con Tommaso Zorzi, con il quale “non era in buona” per una serie di equivoci emersi ancor prima del reality.

Dentro la Casa la Salemi si è rimessa in discussione dopo una terza edizione che ne aveva anche evidenziato le sue debolezze e fragilità (che chi le stava accanto ha, probabilmente, contribuito ad aumentare).

Giulia non si voleva innamorare eppure è successo. Pierpaolo Pretelli le ha rubato il cuore dopo un inizio un po’ in “sordina” e nonostante i loro sguardi parlassero chiaro fin dal primo istante.

Quando penso a Giulia Salemi mi viene sempre in mente una canzone che Sabrina Impacciatore aveva scritto e composto ai tempi di Non è la Rai.

Chi è molto giovane probabilmente ne ignorerà l’esistenza.

La canzone parla di una ragazza tra i 20 ed i 25 in bilico tra l’essere una bambina ed una donna:

Se oggi sei una pecora, domani sei leone, a volte ridi e piangi nella stessa situazione. La vita ti dà torto e poi ti dà ragione ma l’importante è sempre che tu provi un’emozione. Né donna né bambina non si sa cosa sei, signora o signorina né del tu né del lei, né donna né bambina non si sa cosa vuoi, i sogni tuoi di prima forse adesso non puoi… Se siete delle giovani donne potete pure recuperarla, la considero ancora molto attuale.

Ed è proprio questo che ci ha insegnato Giulia Salemi entrando al Grande Fratello Vip. Non avere mai paura delle fragilità e non permettere mai a nessuno di farti sentire sbagliata e inadeguata.

Una giovane ragazza aveva fatto capolino nella terza edizione e, appena due anni dopo, abbiamo ritrovato una donna consapevole, innamorata e incredibilmente capace di regalarci delle forti emozioni.

Non vi nego che Giulia è una delle mie concorrenti preferite di sempre.

Precisazioni

I focus che troverete qui su Blog Tivvù si concentreranno esclusivamente sui concorrenti che noi abbiamo giudicato fondamentali per le dinamiche portate avanti dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Le nostre sono opinioni personali, prendetele come tali.

I nostri approfondimenti (che verranno pubblicati rigorosamente in ordine di uscita/eliminazione dalla Casa) riguarderanno questi ex protagonisti:

