Rocio Morales e Andrea Iannone, le foto del bacio (FOTO)

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone non si nascondono più. Dopo settimane di indiscrezioni, arrivano le immagini che ufficializzano il loro legame. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato gli scatti che ritraggono l’attrice spagnola e il pilota insieme a Lugano, città svizzera dove lui vive da tempo, nella villa acquistata anni fa quando era ancora legato a Belén Rodriguez.

Le voci su una frequentazione circolavano già da un po’, alimentate anche da alcune dichiarazioni di Rocío, che aveva parlato di un uomo con i suoi “stessi ideali”. Ora però le fotografie non lasciano spazio a dubbi: tra loro c’è complicità e la relazione sembra essere già a un punto importante. Per l’attrice si tratta di un nuovo inizio dopo la fine della lunga storia con Raoul Bova, una separazione che aveva fatto molto rumore. Anche Iannone, dal canto suo, ha chiuso da poco il capitolo con Elodie, sua ultima compagna ufficiale.

Il dettaglio che più colpisce negli scatti è un gesto tenero e spontaneo: il pilota stringe Rocío e le dà un bacio sulla nuca, un’immagine che racconta intimità e affetto più di tante parole.

Nel frattempo, le vite sentimentali dei protagonisti di questo intreccio hanno preso nuove direzioni. Bova oggi sarebbe legato all’attrice Beatrice Arnera, mentre Elodie starebbe frequentando Franceska Nuredini, giovane ballerina conosciuta durante il suo tour.

Solo pochi giorni fa, ospite a Domenica In, Rocío aveva parlato con cautela della sua situazione sentimentale. Senza fare nomi, aveva ammesso: “Mi corteggiano e flirto”, spiegando quanto sia stato complesso rimettersi in gioco dopo 13 anni trascorsi accanto a Bova. “A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie. A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini”, aveva raccontato, lasciando intendere un percorso graduale verso una nuova serenità.

Oggi quel percorso sembra avere il volto di Andrea Iannone, con cui Rocío avrebbe deciso di condividere momenti sempre più pubblici, fino a farsi fotografare nella quotidianità della vita a Lugano.