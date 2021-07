Tommaso Eletti da piccolo prima di Valentina e Temptation Island: le foto

Tommaso Eletti è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione di Temptation Island. Il 21enne ha deciso di partecipare al programma insieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti, 19 anni più grande di lui. Alla base dei loro problemi non ci sarebbe la grande differenza d’età ma piuttosto l’estrema gelosia del ragazzo.

Tommaso Eletti da piccolo: spuntano le foto

Ma chi è Tommaso, il giovane che proprio nella seconda puntata di Temptation Island si è reso protagonista di un clamoroso colpo di scena con tanto di tradimento della fidanzata che ha chiesto il falò di confronto immediato?

Tommaso Eletti ha 21 anni e come svela Fanpage.it si è appena diplomato in una prestigiosa scuola internazionale della Capitale, la Marymount. Ha origini italo americane e sogna di diventare istruttore di snowboard. Prima di Temptation Island non ha avuto alcuna esperienza televisiva.

In tanti hanno manifestato la loro curiosità rispetto al passato del ragazzo, quando non avrebbe mai immaginato di fare coppia fissa per oltre un anno e mezzo con una donna molto più matura di lui. Ma com’è Tommaso prima di incontrare Valentina?

In queste ore sono emerse alcune sue foto del passato quando era appena un teenager.

