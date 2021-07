Tommaso e Valentina sono entrati a Temptation Island innamoratissimi. Lui, dopo aver visto dei gesti che non gli sono andati bene, si è relazionato con la tentatrice Giulia, tradendo in diretta la sua fidanzata.

Valentina ha chiesto il falò di confronto ma è apparsa particolarmente serena: “Io sono fredda su questo perché io ero sicura che fosse una ripicca. Quando ho visto che è andato oltre ho capito che non mi vede più come prima”.

“Se sono ancora innamorato di Valentina? C’è un sentimento forte ed io vorrei uscire con lei per parlare”, ha sostenuto il 21enne.

“Uscire separati è una roba forte” ha sostenuto Valentina per poi aggiungere:

Dopo un anno e sette mesi i due sono usciti da separati da Temptation Island.

Nel frattempo la tentatrice Giulia che, inizialmente, sembrava voler stare insieme a Tommaso, ha dichiarato tramite Instagram di essere single.

#spiace per tommaso ma era palese che subito dopo le hanno dato un aumento e lei è scappata #Temptationsisland pic.twitter.com/ynNKQ4ESdO

Dire che Tommaso abbia un disturbo non mi pare corretto perché è evidente che siano più di uno #TemptationIsland

Tommaso si alza: ahhh come sono contento che esco solo ora sto meglio di prima

Ma cosa ci ha trovato Valentina in questo sbarbatello in gita liceale? Io non sono assolutamente contro la differenza d’età, ma Tommaso è palesemente un bambino di sette anni nel corpo di un quindicenne, oltre a fare dei discorsi aberranti. #TemptationIsland

