Temptation Island, discussa coppia aspetta il primo figlio: l’annuncio

Non tutte le coppie che hanno partecipato a Temptation Island mettendo alla prova i propri sentimenti, alla fine, sono destinate a scoppiare. Nel caso di Valentina De Biasi e di Oronzo Carinola, il fidanzato con la “malattia per le donne”, infatti, la famiglia sta addirittura per allargarsi.

Temptation Island, discussa coppia annuncia il primo figlio

La coppia conosciuta proprio nell’edizione del 2018 di Temptation Island ha annunciato nelle passate ore l’arrivo del loro primo figlio. Valentina e Oronzo hanno scelto la stessa foto per comunicare la lieta novella ai propri follower.

Bellissime ed emozionanti le parole della futura mamma che sotto lo scatto che la vede con in mano l’ecografia mentre è insieme al compagno, ha scritto:

Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine.

Anche il compagno Oronzo ha condiviso un breve pensiero carico di felicità:

Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare…

Valentina e Oronzo stanno insieme da oltre 13 anni. Durante Temptation Island fecero molto discutere per via del loro percorso particolarmente travagliato. In particolare lui rivolse molti apprezzamenti nei confronti delle tentatrici ammettendo qualche tradimento a scapito della compagna che al falò di confronto decise di lasciarlo nella prima puntata. Nella seconda, però, lui chiese un altro falò riuscendo a riconquistarla.