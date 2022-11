Sta per nascere una nuova coppia al Grande Fratello Vip? Dopo Edoardo e Antonella ed i baci tra Antonino e Oriana, Tavassi e Micol Incorvaia hanno ammesso l’attrazione reciproca.

Tavassi e Micol si piacciono (e non lo nascondono più)

Abbiamo un sacco di cose in comune. – ha esordito Edoardo Tavassi – Tipo a lei piacciano i manga e gli anime ed i manga, dove la trovi una ragazza a cui piacciono? Ha un sacco di caratteristiche che mi piacciono. E’ una bellissima ragazza, cosa gli vogliamo dire a Micol? A me lei piace come ragazza, obiettivamente piace. Ovviamente qui il percorso è lungo ed io sto cercando di vedere…

Anche Micol la pensa allo stesso modo:

Io in realtà, fino all’altro giorno pensavo di essere la madre più che dei tuoi figli dei tuoi nipoti… inteso come sorella. Detto ciò, riconosco anch’io che… Da quando c’è stata la puntata effettivamente… detto questo, riconosco le stesse affinità caratteriali di cui avete parlato poc’anzi voi. Ammetto e confermo che questo GF Vip, con tutto che l’abbiamo cominciato otto giorni fa, per me non sarebbe lo stesso senza Edoardo.

Quanto sono carini insieme questi due?