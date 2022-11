Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip portando una boccata d’aria fresca. In queste ore, chiacchierando con Donnamaria, ha svelato il suo interesse per una ragazza.

Tavassi ha confidato ad Edoardo di essere attratto proprio dalla sua ex fidanzata Micol Incorvaia, anche lei new entry che ha immediatamente catturato le simpatie del pubblico:

Ci sarebbe una… Lei è dolce, carina, si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me Micol piace un botto. È carina e tutto, non è il mio tipo ma a livello di testa mi ci vedo troppo… Abbiamo più roba io e lei rispetto a te e lei capito? Tipo lei legge, vede gli anime… tutta sta roba qui. Lei è tosta.

Edoardo Donnamaria ha raccontato l’amico per quale motivo non avrebbe funzionato la storia con Micol:

Lei non era il mio tipo quindi sono andato oltre l’estetica. Quando esci con una fai tutte le valutazioni del caso. Ci siamo scannati quando siamo stati a Roma, per delle cazzate. Lei ha un caratterino sì, è polemica. Stavamo in macchina ha detto cose che non mi piacevano. Lì per lì non ho detto niente perché sono un cog*ione ma poi dopo ho sbroccato.