Sonia Bruganelli “on fire” contro Antonella Fiordelisi. L’opinionista del Grande Fratello Vip 7, ospite di Casa Chi ha raccontato cosa ne pensa dei “Donnalisi” concentrandosi su Edoardo Donnamaria.

Sonia Bruganelli “on fire” su Antonella e Edoardo

È uscita fuori Antonella. All’inizio si è portata i fan come tutti quelli che sono molto seguiti sul web. – riporta IsaeChia.it – Poi devono mantenere una coerenza con l’album che fanno vedere su Instagram. Ed è molto più complicato. Uno pensa sempre che si dimentichino delle telecamere in realtà non è così: esasperano i loro toni. Si immedesimano in quello che vorrebbero essere e fanno delle figure terribili. Antonella è una di quelle. È divertente averla al GF Vip ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere nella Casa. Lei è una che tu lanci il reagente e automaticamente reagisce in quella dinamica lì. È abbastanza basica. Elementare.

La Bruganelli ha parlato pure del confronto tra la Fiordelisi e l’ex fidanzato Gianluca:

Quello del fidanzato che le ha fatto la sorpresa è stato un momento particolare. Molti hanno apprezzato il fatto che lei non si sia difesa. Io l’ho interpretata in un altro modo. La verità non la sapremo mai perché lei non la dirà mai. Però sono dell’idea che si sia veramente resa conto che quello che diceva il suo compagno fosse vero, cioè che lui le ha fatto tana. Se lei fosse stata coinvolta da Edoardo non avrebbe avuto quella reazione. Avrebbe detto “mi sono innamorata di un’altra persona.” Invece lei ha avuto paura di come sarebbe uscita da quella dinamica a livello di pubblico. Aveva capito che quella liaison le poteva dare quelli che chiama ogni giorno, i suoi follower, e in quel momento la realtà ha interrotto la finzione e si è trovata spiazzata. La sera ha pianto con Antonino poi… voglio dire. Hai lasciato una persona con un’altra e ti vai a confessare con l’unico di cui il tuo fidanzato è geloso. Cioè…

Il parere su Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli ha parlato anche di Edoardo Donnamaria e il suo comportamento di “sudditanza” nei confronti di Antonella Fiordelisi:

Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione”. Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo. Edoardo non lo so se gioca. Fino ad ora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia di questo. Ne sta uscendo in maniera virilmente con un grande punto interrogativo.

Sono sconvolta: per la prima volta la penso esattamente come Sonia Bruganelli.

Alcuni tweet su Edoardo e Antonella

A “mi sei mancato da impazzire..”

E “anche tu”

A “ti sono mancata?”

E “si quando non ci sei faccio sempre così con la testa perché ti cerco”

I MIEI POLLETTI INNAMORATI 💖💘🥰#donnalisi pic.twitter.com/P7GNOX57pb — Alessandra 🍀🦦 (@sandraellep) November 10, 2022

A: “Non posso dire che non mi sento già nel nucleo” E: “io provo per lei cose che non ho mai provato con altre” A: “mi sento presa come non mi sono mai sentita” E: “dei sentimenti che provo per lei sono SICURO” PER ME SONO LORO CHE DIFENDONO IL LORO SENTIMENTO ❤ #donnalisi pic.twitter.com/sj8uDVW53G — Vanessa (@Vanessa89125464) November 9, 2022