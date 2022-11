Francesco Chiofalo si è lasciato andare ad un lunghissimo sfogo nei confronti della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. L’influencer, infatti, ha avuto (tanto) da ridire sui suoi genitori, confermando le accuse (ed aggiungendone altre molto gravi) dell’ultimo ex, Gianluca Benincasa.

I due ex fidanzati di Antonella Fiordelisi hanno entrambi parlato dei famosi “titoli” di cui, a quanto pare, Gianluca sarebbe sprovvisto secondo il padre della Vippona.

Quando Gianluca al Gf ha detto di non piacere alla famiglia di Antonella perché “non ha titoli”, diceva il vero. Antonella non ha mai ufficializzato la storia con Benincasa. Perché?

A Fanpage.it Chiofalo ha spiegato quali sarebbero questi famosi ‘titoli’:

Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene. Perché è famoso, di buona famiglia. Il livello è questo.