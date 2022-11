Antonella Fiordelisi è diventata all’improvviso una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, soprattutto per via dei suoi trascorsi sentimentali. Ex fidanzati delusi, presunti calciatori importanti che l’avrebbero contattata o incontrata ed infine accuse pesanti ai genitori.

Chiofalo, rivelazioni su Antonella e accuse al padre

Dopo le accuse mosse dall’ultimo ex fidanzato, Gianluca Benincasa, a parlare a Fanpage.it è stato un altro ex fidanzato, ovvero Francesco Chiofalo, il quale ha reso una serie di dichiarazioni clamorose.

Rispetto ai genitori della sua ex, Chiofalo ha confermato quanto già dichiarato in passato:

L’hanno ricattata. Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse.

L’ex Lenticchio ha poi svelato anche un altro retroscena sull’ultimo ex della concorrente del GF Vip, ovvero Gianluca Benincasa:

Lui non è il suo ex, hanno fatto sess0 fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip. Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa. Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo […] Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre. Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone. Poi se Gianluca vuole coprirla e dire che si sono lasciati a giugno, lo farà andando contro se stesso.

Francesco Chiofalo ha poi mosso ulteriori accuse gravissime nei confronti del padre, sostenute a suo dire da una serie di screen delle chat in cui il genitore avrebbe consigliato alla figlia di seguire un calciatore del Napoli o di presentarsi single ai provini dell’Isola:

E’ plagiata dal padre. Ho tutte le chat di queste robe, di lei che dice “Mio padre dice che non mi fanno fare niente in tv perché sono fidanzata con te, che ci dobbiamo lasciare”. Ho tutto io. Lo diceva a me, figuriamoci a questo poveraccio di Benincasa, che non è famoso, che cosa diceva. Usa tutti, non avete capito che sta usando pure Donnamaria e che farà una finaccia?