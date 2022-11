Edoardo “critica” Signorini e la regia del GF Vip lo censura

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati i protagonisti della giornata. Chiacchierando nella Casa del Grande Fratello Vip anche con Attilio Romita, l’assistente di Forum è stato censurato dalla regia.

L’argomento di discussione? Alfonso Signorini e il trattamento differente con i vipponi della Casa. Se secondo Antonella il conduttore gestirebbe gli interventi in maniera equa, il suo fidanzato la pensa in maniera diversa:

Non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che dà al programma. Non si può dire che Alfonso tratta tutti allo stesso modo, perché è vero che va sempre da Wilma, da Charlie e da Patrizia quando finiscono le clip. Se non noti questa cosa…