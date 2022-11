Giulio Raselli ospite di Casa Pipol, ha svelato per quale motivo non è riuscito ad entrare al Grande Fratello Vip lo scorso anno. Successivamente l’ex tronista ha svelato di essersi scambiato dei messaggi privati con Antonella Fiordelisi ed ha parlato (poco bene) di Edoardo Donnamaria.

Perché non sono entrato al Grande Fratello Vip? Non lo so, non so quali siano stati i motivi. Ero in quarantena, ad un passo dall’ingresso della Casa ma sinceramente non so il motivo, non so dirtelo. Ci sono state delle telefonate con la produzione ma non ho voluto dire niente perché sono cose personali.

E’ saltato anche un altro programma televisivo la scorsa settimana. Dovevo fare dei servizi per Le Iene, un format ma non posso dire niente… Perché non è andato? Non si può dire, nonostante fosse certo al 99,9%. A questo punto devo andare a fare un giro in chiesa ma non in Italia.