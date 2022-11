Con l’ingresso di Micol Incorvaia, nella Casa del Grande Fratello Vip si sono scardinati gli equilibri della coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

E mentre Antonella accusa Micol di averle mancato di rispetto, la sorella di Clizia la “demolisce” tirando fuori l’affaire legato ad Antonino Spinalbese.

Ed infatti, oggettivamente, la Fiordelisi prima di ricevere gli ordini dal suo papone, stava “filtrando” con Antonino, e nessuno può sostenere il contrario.

La Incorvaia, confrontandosi con la Fiordelisi, ha messo le cose in chiaro:

Certe cose non mi appartengono per niente. Anzi, tu mi hai accusata di cose che in primis appartengono al tuo carattere e non al mio. – riportano i colleghi di Biccy.it – E ti dico quali sono, però ci arrivo con calma.

Eravamo seduti lì sui divani e Edoardo scherzando mi ha detto ‘vuoi essere picchiata?’ e giocava. Io mi sono allontanata e gli ho detto ‘io non voglio avere contatti, ho deciso di prendere le distanze’.

Non devo parlare di voi? Se mi chiedono le cose io rispondo, facciamo tutti lo stesso programma. Sai anche come funziona il confessionale. Facciamo parte tutti di questo gioco.