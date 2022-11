Antonella Fiordelisi getta la sigaretta elettronica di Edoardo Donnamaria e fa discutere il web. “Un’altra cosa che devi migliorare è questa… (il vizio del fumo, ndr) te la butto”, ha affermato la concorente del Grande Fratello Vip.

“Vediamo come reagisci… è una prova!”, ha aggiunto Antonella lanciando la sigaretta in giardino. Edoardo è rimasto di sasso e il web ha mormorato parecchio.

Voi cosa ne pensate?

Personalmente non mi è mai piaciuto questo atteggiamento di “sfida” che vige dentro Antonella Fiordelisi. Forse è frutto di una competizione sportiva che si porta appresso quando gareggiava (è una schermitrice) e aveva il forte desiderio di compiacere – sempre – i suoi genitori.

Purtroppo, mettere continuamente alla “prova” il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, alla lunga potrebbe risultare una strategia perdente che, di certo, non le regalerà il podio.

