La famiglia di Edoardo Tavassi ha deciso di dichiarare pubblicamente guerra al GF Vip, dopo il provvedimento preso ieri. Alfonso Signorini, infatti, sin dall’apertura della puntata ha voluto porre l’accento sulle liti che si sono vissute in Casa negli ultimi giorni. Dal famoso bicchiere gate ai problemi di memoria di Nikita che la spingono a prendere appunti.

Tavassi, la famiglia critica il GF Vip e Signorini

Alla fine, il GF Vip ha deciso di dimezzare il budget ai Vipponi come punizione e, di conseguenza, anche il vino di cui in questi giorni hanno ampiamente e smodatamente usufruito un po’ tutti.

Alla luce di quello che è accaduto in puntata però, sia Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, che la madre Emanuela Fuin – protagonista di recente nella Casa per una sorpresa al Vippone – sono intervenute a gamba tesa via social facendo un elenco di tutto ciò che, a loro dire, proprio non andrebbe nel programma.

Le due donne ci sono andate giù pesante ed hanno fatto la lista delle critiche:

Il GF vuole un clima “peace and love” però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi.

Decisamente più duro il parere di Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, il quale se l’è presa con Alfonso Signorini: