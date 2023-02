La passata edizione del GF Vip ed i suoi grandi protagonisti, rivivono in questa settima edizione. Come non ricordare il ‘man’ del precedente Grande Fratello Vip? Alex Belli con le sue dinamiche e con il suo racconto dell’amore libero, ha reso indimenticabile la passata edizione. Ne sono consapevoli anche gli attuali Vipponi che però si sono presi gioco di lui.

Tavassi imita Alex Belli, il commento di Oriana

Edoardo Tavassi si è divertito ed ha fatto sorridere cimentandosi in una perfetta imitazione di Alex Belli e del suo timbro di voce. Oriana è rimasta letteralmente senza parole e Micol è intervenuta chiedendole: “Non lo hai mai visto il Grande Fratello dello scorso anno?”.

“Sai che potresti doppiarlo?”, ha invece commentato Ivana. “Lui fa nella vita praticamente quello che… cioè sembra il doppiaggio di se stesso fatto pure male! Sembra che si doppia da solo”, ha proseguito Tavassi. A dargli manforte ci ha pensato la Incorvaia: “Sembra che stia esalando l’ultimo respiro”.

“Sembra il doppiaggio di sè stesso fatto pure male” PIANGENDO DAL RIDERE PER TAVASSI CHE PERCULA IL TIMBRO DI VOCE RECITATO DI ALEX BELLI 💀#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/oKNnYJytuy — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 15, 2023

Oriana forse non conosceva il tono di voce di Alex Belli, ma su una cosa è certa: “Ah, stiamo parlando di Alex Belli? Quanto è sexy, bellissimo!”. Una esclamazione che ha lasciato letteralmente senza parole Micol e con la quale ha svelato la sua crush per l’ex volto di Centovetrine.