Signorini “sospende” il giudizio su Oriana al GF Vip: “Divide il pubblico”

Alfonso Signorini “congela” il suo parere su Oriana Marzoli, tra le concorrenti più controverse di questa particolare edizione del Grande Fratello Vip.

Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, Signorini ha ricevuto e pubblicato una lettera da parte di una lettrice che tira in ballo proprio la concorrente venezuelana:

Caro direttore,

guardo il Grande Fratello Vip da sempre, io la considero una persona intelligente, ma mi domando come può piacere un’Oriana Marzoli che è maleducata, dice parolacce tutto il giorno e gira mezza nuda solo perché lei “sta lavorando”. Tutto questo é di cattivo gusto: ci dobbiamo adeguare alla Spagna come programmi?

Spero di no. Per non parlare dei suoi gesti molto maneschi: non ho parole! E in tutto questo viene chiamata anche la “Reina”: ma di cosa: del disagio che crea guardandola?