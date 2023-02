Edoardo Donnamaria è stato geloso del rapporto tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese praticamente dal giorno zero. Oggi l’assistente di Forum, ha svelato un problemino che affliggerebbe il suo coinquilino di reality show.

“Antonino ha le pall* gonfie”, Donnamaria svela un dettaglio imbarazzante

A quanto pare Antonino Spinalbese prenderebbe delle pastiglie per risolvere un problema particolare e, secondo le mie superstar di Twitter, lo stesso ex compagno di Belen Rodriguez lo avrebbe rivelato più volte scherzandoci.

“Mi sembra che non capisci il mio disagio. – afferma Edoardo Donnamaria – Ti stai cambiando con uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le palle perché c’ha due palle gonfie così. In che senso? Non lo so, testosterone, non lo so che cazz* c’ha!”.

“Chi? Antonino? Ma in che senso?”, ha aggiunto Antonella visibilmente confusa dalla rivelazione.

Io ho il terrore che questo dettaglio possa diventare il prossimo argomento di discussione durante la diretta di domani sera.