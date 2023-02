Nel corso del gioco dei baci di San Valentino al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha baciato Alberto De Pisis, facendo dubitare – nuovamente – Antonella Fiordelisi sul suo orientamento sessuale e, per questo motivo, si è confrontata con Nikita Pelizon che avvalorava la tesi della bisessualità.

Bacio tra Edoardo e Alberto al GF Vip: Antonella la prende male

“Secondo me è una cosa che non riesce ad accettare per questioni di giudizio, secondo me sì. – ha affermato Nikita – Se ho visto qualcosa? Ho avuto questa sensazione oggi… sai quando hai quella fase di non accettazione e rifiuto perché sai che potrebbero esserci determinate conseguenze? Ho questa sensazione… poi sarebbe una fig*ta in realtà”.

Dopo l’ipotesi di Nikita, Edoardo ha baciato Alberto durante il gioco, chiedendo espressamente di non baciare una donna.

Antonella Fiordelisi non l’ha presa affatto bene:

Edoardo? A me mi hanno tenuta fuori da questo gioco adesso, quando lui ha detto “Spero di pescare Alberto”, si baciasse con Alberto, dove il problema. Basta che lo dice. Io non gioco più. Edoardo ti avevo fatto una domanda tempo fa e tu non mi hai risposto. Se la percezione mia è quella giusta dillo tranquillamente.

Donnamaria ha spiegato a Tavassi e Micol l‘accaduto:

Visto che rimangono due persone e una è Alberto e non vogliamo perdere i soldi del budget, fatemi pescare a me sperando che capiti Alberto, così do un bacio a stampo ad Alberto e sti ca**i. E poi se n’è andata mezza piangendo dicendo che ha avuto sensazioni all’inizio dicendo “Se questa è la verità bastava che me la dicessi”. “Baciati Alberto, visto che ti piace anche lui” mi ha detto.

E poi si è confrontato con la fidanzata facendole una richiesta:

A prescindere da quello che hai capito, io ti prego di non insinuare mai più che mi piacciono gli uomini, non mi piacciono e non so come cazz* dirtelo. No, perché mi sembra di averti dato modo di pensare tutt’altro. Io ho il modo di fare come cazz* mi pare a me, ti prego di smetterla. Se ti dico una volta, due volte, tre volte che non è così ti prego di smetterla perché mi dà fastidio… pure l’altra volta mi hai fatto le battute su Luca, basta!

Antonella si è scusata ed ha aggiunto:

Ti dico scusa ma non lo posso pensare? Tu fai lo scemo con una persona che… tu hai questo modo di fare che può essere interpretato diversamente, capito?