Nikita e Antonella, chiacchierando a cena, hanno scatenato una polemica social che non è passata inosservata. La Pelizon ha domandato alla Fiordelisi alcuni dettagli sulla sessualità di Edoardo Donnamaria.

Secondo Nikita infatti, Donnamaria potrebbe essere bisex ma non riuscirebbe ad accettare questo aspetto della sua sessualità:

Secondo me è una cosa che non riesce ad accettare per questioni di giudizio, secondo me sì. Se ho visto qualcosa? Ho avuto questa sensazione oggi… sai quando hai quella fase di non accettazione e rifiuto perché sai che potrebbero esserci determinate conseguenze? Ho questa sensazione… poi sarebbe una fig*ta in realtà.