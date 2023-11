Tapiro d’Oro di Striscia la notizia anche per Francesca Michielin dopo le dichiarazioni rilasciate da Morgan, che ai microfoni del tg satirico ha accusato Michielin, Fedez e Dargen D’Amico di far parte di una cricca.

Secondo Marco Castoldi, infatti, Francesca, Federico e Dargen decidono tutto per via di interessi economici. Secondo il cantautore di Monza ci sarebbero loro dietro alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma.

Fedez, ieri a Striscia ha dichiarato:

Intercettata da Valerio Staffelli a Milano, la conduttrice di X Factor ha dichiarato di non aver visto la diatriba tra i giudici:

Poi Michielin chiarisce il suo rapporto con Morgan:

Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era il mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente.