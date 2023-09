Dopo la lettera inviata alla trasmissione Zona Bianca, la 19enne vittima dello stupro di Palermo ha inviato un audio a Myrta Merlino, la nuova conduttrice della trasmissione Pomeriggio 5. La ragazza non ha nascosto le difficoltà di riuscire ad andare avanti dopo i fatti dello scorso 7 luglio. Eppure non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Lo stupro di Palermo è stato al centro della prima puntata di Pomeriggio 5 di ieri 4 settembre, condotta da Myrta Merlino (qui gli ascolti tv). La 19enne ha voluto scrivere alla padrona di casa, parlando del senso di vergogna provato e della scelta di molte donne, come lei vittime di violenza, di denunciare:

Molte non denunciano per vergogna per paura di ripercussioni come minacce, come quelle che ho ricevuto io stessa. Ma soprattutto per la vergogna di sentirsi sporche. È una cicatrice interna che è difficile togliersi.