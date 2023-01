Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono ufficialmente lasciati, o almeno così pare. Proprio questa dinamica, ha sconvolto gli equilibri (già traballanti) della Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’ultima notte del 2022, Donnamaria si è nuovamente avvicinato ad Alberto De Pisis e la cosa ha dato molto fastidio ad Antonella Fiordelisi che si è lamentata per l’accaduto confidandosi con Sarah Altobello:

Ho avuto una sensazione un po’ strana, ma in genere le sensazioni che ho sono giuste, in tutti questi giorni che io e Edoardo non ci siamo parlati, Alberto mi ha un po’ evitata ho avuto questa impressione…

Lui ha un po’ un debole per Edoardo no? Però è comunque un mio amico, non si è mai avvicinato a me, anche quando mi ha visto stare male… zero! Si è avvicinato solo adesso per sapere cosa ci eravamo detti fuori, a livello umano non mi sembra una cosa… è comunque un mio amico. Ieri, ad esempio, era contento, l’ha baciato, abbracciato.