“Relazione particolare”: Alberto De Pisis e Donnamaria, la previsione

Il Capodanno del GF Vip ha tracciato i contorni di numerose dinamiche lasciate in sospeso. Tra le più importanti c’è stato il riavvicinamento tra Donnamaria e Alberto De Pisis che si sono baciati ripetutamente dopo la chiusura con Antonella Fiordelisi.

Donnamaria e Alberto si sono scambiati un paio di baci e De Pisis lo ha dolcemente abbracciato e coccolato per tutta la serata. Sul web, gli estimatori della ship hanno condiviso numerosi video ed anche Deianira ha svelato un pettegolezzo:

Il Donnamaria non ha mai negato di essere “fluido” come si definiva. È dal primo giorno del GF Vip che vi ho detto che de Pisis aveva raccontato ad amici fuori che si sarebbe direzionato su di lui.

Tutto documentato nelle mie storie pretendenti. Detto ciò Donnamaria quando Antonella doveva uscire non mi sembrava neanche così tanto disperato. Non andrà fino in fondo ma ci sarà una “relazione” molto particolare.