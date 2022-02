Lo staff di Soleil Sorge, proprio in queste ore, ha risposto ad alcune domande dei follower sul percorso dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. In particolare hanno detto il loro punto di vista sul comportamento di Alex Belli.

Lo staff di Soleil Sorge svela cosa ne pensa di Alex Belli: “Si crede un genio ma…”

Alex Belli? Una persona inconsapevole, convinta di essere un genio. Tutti convinti che abbia un copione, per noi invece vive al minuto in base a quello che accade e si convince di avere ragione ed essere nel giusto. Fuori dal campo di gioco del GF Vip non avrebbe considerazione alcuna.

Lo staff dell’italo americana ha risposto anche ad un altro commento che ha fatto un po’ discutere sui social:

Hanno usato Soleil in questo programma? Il cast di un talent show viene fatto sulla base di esigenze narrative. Lei non è stata scelta perché è bionda ma perché il suo carattere garantisce molte dinamiche. Noi pensiamo che anche Soleil stia usando il programma per crescere e fare il suo show.

La risposta del suo staff non è stata compresa tanto da richiedere un nuovo intervento su Twitter per fare delle precisazioni:

Stiamo dicendo che ogni concorrente viene “usato” dal programma per le caratteristiche che ha. Soleil ha tantissimi colori e quindi apporta molto. Quando ti esponi ci sta che a volte tu venga usata in una maniera non piacevole. Speriamo di essere stati utili!

Discorso chiarissimo ed anche giusto (secondo il mio parere).