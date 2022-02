La ex di Alessandro Basciano risponde alle “accuse”: la sua replica non fa una piega

Alessandro Basciano, dopo avere accolto i provvedimenti del Grande Fratello Vip, ha svelato che gli scatti di ira (eccessivi) sarebbero da attribuire anche alla fine della storia con la sua ex compagna Clementina Deriu, mamma di suo figlio.

Clementina, a distanza di alcune ore, ha voluto fare delle precisazioni in tal senso e la sua replica è stata perfetta:

Nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. E’ troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri.

#GfVip E questo è quello che ha postato sul suo IG la ex di Basciano, madre del suo bambino. In pratica, ha smentito tutte le cazzate dette ieri in puntata da lui per giustificare il suo comportamento. pic.twitter.com/0ZY6bf6cI7 — Benedetta (@MissBenedikta) February 19, 2022

Personalmente trovo che il discorso della ex di Basciano non faccia una piega.

Alessandro deve prendersi le responsabilità delle sue azioni senza incolpare gli altri per i suoi atteggiamenti assolutamente eccessivi e aggressivi. Questo essere “incontrollabile” in alcuni casi non è piacevole da guardare se ti trovi all’interno di un programma televisivo.

Spero che si sia realmente accorto di avere esagerato.