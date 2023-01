Ci risiamo: a pochi giorni dal Festival di Sanremo 2023, ecco che torna il rischio squalifica per via di un presunto spoiler. Protagonista sarebbe la presunta canzone di Gianluca Grignani che ascolteremo per la prima volta solo sul palco del teatro Ariston. Eppure, a quanto pare, una piccola parte potrebbe essere stata spoilerata durante una diretta Facebook di qualche ora fa.

Spoilerata la canzone di Gianluca Grignani a Sanremo 2023?

A svelare quanto accaduto è stato il portale MOW, secondo il quale durante una diretta social, il critico letterario Gian Paolo Serino avrebbe pubblicato un lungo estratto di circa 3 minuti (il portale ne riporta uno molto più breve di pochi secondi) di quella che sembrerebbe essere proprio la canzone di Gianluca Grignani in gara al Festival di Sanremo 2023.

Ecco, nel dettaglio, cosa scrive MOW:

Il video della diretta Facebook di Serino, che ha sottolineato nel post di aver lavorato a “Quando ti manca il fiato” – questo il titolo – con il cantautore, è durato per tutta la lunghezza del brano e nel post si poteva leggere come il critico lamentasse che il pezzo, in una seconda stesura, sarebbe stato modificato.

I due si conoscono da tempo ed in passato, oltre a collaborare insieme, lo stesso Serino avrebbe descritto l’amicizia con Grignani “quasi fraterna”.

Quella spoilerata e prontamente ripresa (e fatta circolare sui social), potrebbe essere la prima versione, ma ad ogni modo si tratterebbe di uno spoiler clamoroso a pochi giorni dall’esordio di Sanremo e potrebbe mettere a rischio la partecipazione di Gianluca Grignani.

Queste le frasi che si sentono dal video:

No, che non sto male, ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale? […] Ciao papà, ciao papà. Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere. Ma c’è chi non lo farà, accetta la verità […] Questo è quello che devo imparare, ed è questo che mi hai insegnato tu.

La diretta Facebook è stata successivamente rimossa ma ad ogni modo potrebbe comunque rappresentare un grosso problema per il cantautore. Cosa deciderà di fare Amadeus?