Grande attesa per l’ingresso di sei nuovi concorrenti nella Casa del GF Vip 7, come svelato da DavideMaggio.it, in programma per la prima serata di oggi 31 ottobre. Chi varcherà la soglia della fatidica Porta Rossa? Tra gli ultimi nomi spunta anche quello di Micol Incorvaia, sorella di un’ex Vippona molto amata, Clizia Incorvaia.

Micol Incorvaia concorrente del GF Vip 7?

A svelare l’ipotesi bomba ci hanno pensato i colleghi di Biccy.it. Dopo la smentita relativa all’ingresso di Helena Prestes, amica di Nikita e vecchia fiamma di Antonino Spinalbese, il suo posto potrebbe essere preso da Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia.

Oltre ad essere legata indirettamente al Grande Fratello Vip per via della sorella che vi prese parte nella quarta edizione del reality, Micol Incorvaia è stata anche l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, attuale concorrente.

Nei giorni scorsi, come fatto notare da Biccy, non sono mancati i like della possibile futura Vippona a tweet contro Antonella Fiordelisi ed i Donnalisi, soprattutto in seguito all’avvicinamento dell’influencer ad Antonino.

Il suo possibile ingresso potrebbe certamente infiammare gli attuali equilibri. Sarà davvero una nuova Vippona?