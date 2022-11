Dopo Marco Bellavia, il “branco” sta prendendo posizione contro George Ciupilan. Che il concorrente del Grande Fratello Vip cerchi di defilarsi dalle dinamiche della Casa è vero ma, di fronte al suo atteggiamento introverso e timido, i suoi coinquilini non stanno mostrando alcuna empatia.

Antonella Fiordelisi è colei che attacca George spesso e volentieri, usando parole forti nei suoi confronti ed accusandolo di non ricevere nemmeno il suo saluto di mattina:

A me non me lo dice buongiorno. Un soprammobile, un soprammobile con le rotelle perché ogni tanto cammina. Nikita lo spinge perché sennò non si spiega. E’ un soprammobile, non è un comodino.

Ma quando succede qualcosa, quando litighiamo tra di noi, lui sembra un merlo. Secondo me se George dovesse uscire da questa casa noi nemmeno ci accorgiamo. Io sono l’unica io che gli ho detto le cose in faccia dal secondo giorno. Non è che se gli dico GPS lui se la può prendere perché è un soprammobile. Parla solo quando devo parlare di me poi non parla.