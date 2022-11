Dopo Marco Bellavia e Nikita Pelizon, la nuova “preda” del branco è George Ciupilan. Il tiktoker è stato preso di mira da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip dopo un “freeze” che non è stato rispettato.

Luca e Antonella offendono George Ciupilan al GF Vip

Mentre nella Casa è scattato il “freeze”, George – probabilmente sovrappensiero – non l’ha rispettato prendendo le offese gratuite di Antonella e Luca Salatino.

“Mamma mia è un deficiente, non è normale questo…”, ha affermato la Fiordelisi che, piuttosto che risultare ignava (cit.), preferisce apostrofare la gente in questo modo.

Tuttavia, non è certo la prima volta che il “branco” attacca George. Solamente pochi giorni fa, proprio Salatino aveva affermato:

Ragazzi ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto.

La scheda del concorrente

Carismatico ed intraprendente, George Ciupilan è un influencer e tiktoker che vanta più di un milione di followers su Instagram.

Nato in Romania, si trasferisce in Italia all’età di otto anni dove trascorre l’infanzia insieme alla madre.

Nel 2019 approda in tv e da quel momento la sua carriera è tutta in salita: dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi, George sbarca in radio e inizia a collaborare con RDS Next, la social radio più famosa di TikTok, divenendo il conduttore di Attenti a quei tre.

Amante dello sport, il noto influencer è pronto ad entrare nella Casa per affrontare qualsiasi sfida e dimostrare di avere doti da vero leader. E nel frattempo, chissà, potrebbe anche trovare l’amore.