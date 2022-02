Oggi nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di durissimi scontri. Dopo Alex e Delia, anche Lulù Selassiè si è scontrata con Sophie Codegoni per via della spesa; “Litiga da sola, sul cibo poi… dobbiamo discutere sui fiocchi di latte?”, afferma la princess.

Sophie contro Lulù: “Non tirare fuori la storia dell’anoressia…”, il duro scontro

Successivamente Lulù è scoppiata a piangere: “Se piango è perché questa cosa mi ferisce. Non si può parlare con te, ti sei mangiata un disco! Io mangio solo questo… non mangio pollo da una settimana. Mi dovete far piangere? Pensi che lo faccio apposta?”.

Pronta la replica di Sophie:

Non usare il vittimismo per fuggire dalle cose, ti ho detto una cosa normale. Non urlare per passare da vittima. La prossima volta che ci sono delle mancanze con la spesa dividiamo.

La princess ha continuato:

Non me ne frega un cazz*, ingozzati di fiocchi. Per me è un problema serio… mangiavo e vomitavo.

Ma la Codegoni non si è lasciata “impietosire”:

Ti dico le cose in faccia e tu devi tirare fuori il problema serio per passare da vittima. Non tirarmi fuori questa cosa dell’anoressia… Non me la girare contro per dei fiocchi di latte.

Di seguito Sophie si è sfogata con gli altri vipponi:

Per ogni cosa che tu dici lei ti tira fuori una problematica seria di vita: o l’anoressia, o la violenza, o lo stalking. Non va bene strumentalizzare le problematiche serie per passare da vittima.

