Alex Belli manda a quel paese Soleil al GF Vip: “Non ci parliamo più!”

Alex Belli stamattina ha pianto tra le braccia di Soleil Sorge svegliandola con un caffè. Delia Duran si è letteralmente infuriata e pure la modella italo americana ha attaccato l’attore invitandolo a smettere di cercarla.

“Sto dedicando del tempo alla persona che amo. Va bene, io la mia direzione ce l’ho. Non devo venirti a svegliare la mattina? Va bene, va bene… allora non ci parliamo più”, il commento di Alex Belli.

Pronta la replica di Soleil Sorge:

Giusto, continua così… continua a farlo ma solo in quel modo lì e dritto. Non puoi essere te stesso in tutti gli altri sensi. Quindi sappi questo e prendi la tua direzione dritta. La tua direzione ce l’hai? Allora non venirmi a svegliare e parlarmi perché questo crea problemi e di conseguenza non chiedere di moderarmi o regolarmi per nessuno dei due o fare qualcosa… cazz* vostri.