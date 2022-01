Sophie Codegoni sta preoccupando molto i fan del Grande Fratello Vip. A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne, da alcuni giorni, mangerebbe molto poco nella Casa per via di alcune insicurezze.

Sophie Codegoni non mangia e preoccupa i fan del GF Vip

La gieffina avrebbe svelato, a favore di telecamere, la sua particolare dieta che prevedrebbe anche digiuno, un solo pasto al giorno e niente carboidrati. Un piano alimentare che aveva fatto storcere il naso a molti degli estimatori che la seguono ormai da mesi al GF Vip.

E sono molteplici i commenti di chi si è detto preoccupato dello stato di salute di Sophie, così come evidenziano i numerosi interventi su Twitter.

Proprio per questo motivo, in tanti hanno auspicato un intervento da parte del Grande Fratello Vip affinché possa controllare il piano alimentare della concorrente. Un utente avrebbe addirittura fatto notare come in una occasione, per via della mancanza di forze Sophie sia persino “collassata” sul divano della Casa.

Io seriamente preoccupata per sophie la vedo grigia in viso si vede quando uno non mangia che cambia colore della pelle… qualcuno le dia una mano #jeru — Sara_M (@sara_saretta___) January 30, 2022