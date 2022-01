Lulù Selassiè, dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip, sente terribilmente la mancanza del suo fidanzato. Ieri la princess ha avuto un crollo mentre parlava con Miriana Trevisan.

Anche tua sorella Jessica… puoi fare conto anche su di lei. – ha affermato Miriana come si legge su blogtivvu – stai con noi, vieni vicino a me e gioca con me… ci divertiamo un po’. Ma ti pare che io a casa mi metto a giocare a scopa? No, lo faccio ma… Stiamo giocando proprio rilassati…

Lulù, tra le lacrime, ha svelato il suo malessere:

Jessica? Sì ma comunque lei già sta appresso a Barù, la lascio tranquilla. Questi giochi li odio io! Giocare a biliardo con voi? – riporta blogtivvu – Mi piaceva farlo con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore. Mi faceva vincere ogni partita a me, proprio una persona unica. Qui senza di lui mi sento molto sola qua!

E’ vero! Ci sono tante persone che se ne fregano di me e quando le persone erano tristi io sono sempre stata al loro fianco, sempre! E non è giusto questo. Neanche l’ho sentito che mettono la musica a palla, invece quando è venuto Alessandro per Francesca a settembre, solo perché lei si è messa a piangere ed è impazzita la musica non l’hanno messa. Però per me, che sanno benissimo il rapporto che abbiamo io e Manu, subito musica a palla!