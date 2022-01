Giacomo Urtis, ospite ieri pomeriggio a Verissimo, è tornato sulla dichiarazione scottante pronunciata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ed ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona raccontando tutta la verità a Silvia Toffanin.

Velocissima la risposta di Corona: in una stories Instagram, ha pubblicato un fotomontaggio in cui è su un aereo con la scritta “Volo”, che simboleggia la risata, e la televisione accesa su Canale 5.

Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano ed io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è sempre rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è normale.