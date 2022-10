Dopo le parole di Basciano, anche Sophie Codegoni interviene sull’affaire del Grande Fratello Vip e il commento di Edoardo Donnamaria sul rapporto che avevano i Basciagoni mentre si trovavano all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Sophie Codegoni “ribalta” Edoardo al GF Vip

Sophie Codegoni, intervistata da Giada Di Miceli durante Non succederà più in onda su Radio Radio, ha espresso tutto il suo rammarico per l’accaduto, così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Sulle dichiarazioni di Edoardo nemmeno spreco fiato, si commenta da solo. Fortunatamente io al mio fianco ho sempre avuto un grandissimo uomo che non ha avuto bisogno di leccarsi le dita per far vedere quello che fa sotto le coperte. Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio. Stai parlando di una coppia di fidanzati. Io non dico che dobbiamo fare i pudici, però il modo è stato volgare e sbagliato. Io ed Alessandro siamo una coppia di fidanzati, messa così andava a screditare quella che ero io. Ne io ne Ale lo conosciamo, stai dicendo proprio una cosa infondata. Io mi faccio scivolare tutto addosso, però ci possono essere tante ragazze che per frasi così hanno reazioni diverse. Sei in televisione, è veramente brutto.

Sophie ha commentato anche l’attrazione tra Edoardo e Antonella Fiordelisi: