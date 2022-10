Alessandro Basciano “risponde” a Edoardo Donnamaria dopo le insinuazioni delle ultime ore. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’assistente di Forum ha svelato che tra l’ex di Uomini e Donne e Sophie Codegoni potrebbero esserci stati dei rapporti intimi particolarmente espliciti.

Alessandro Basciano “risponde” alle insinuazioni di Edoardo e difende Sophie

Secondo Donnamaria, Sophie Codegoni avrebbe praticato del sesso orale al fidanzato mentre si trovavano nella Casa del GF Vip lo scorso anno. Basciano, in un momento di relax in sauna, ha commento la caduta di stile di Edoardo, precisando come stanno le cose:

Oggi è successo un casino ed è venuto fuori quel video. Da pubblico è stata una caduta di stile, così non si parla. Io sono l’ultimo che può fare la morale ma non ho mai giudicato nessuno. Da protagonista della situazione, essendo il fidanzato di Sophie dico che non parlasse mai più così e ringrazia che non siamo nella stessa edizione altrimenti gli avrei fatto fare un bel tuffo in piscina, diciamo così.

Il VIDEO a seguire.