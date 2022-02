Sophie Codegoni, dopo la difficile diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto il punto della situazione “rimproverando” la produzione del reality show, convinta che stia difendendo Nathaly Caldonazzo e voglia “insabbiare” la cosa.

Sicuramente stasera sapevo che il mio pensiero era scomodo, perché magari era anche un po’ offuscata questa cosa. L’hanno lasciata passare magari per difendere noi, per proteggerci. Quindi mi è dispiaciuto perché sapevo che se non era uscita era perché non volevano che uscisse. Sapevo che era spigolosa la mia parola. Però purtroppo io sono così.

“Sapevo che se non è uscita quella cosa, è perché non vogliono farla uscire”

Quando si va oltre ai limiti dell’educazione e del rispetto non ci sto più. Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito.

Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù.