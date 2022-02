Basciano elogia Jessica con Barù dopo lo scontro con Lulù al GF Vip

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha elogiato con Barù e Davide Silvestri, il comportamento di Jessica Selassiè, specie durante lo “scontro” con Lulù, sua sorella minore.

Ho apprezzato molto i complimenti che hanno fatto a Jessica dallo studio. Perché se analizzate tutto quello che lei deve patire ogni volta. Ha sempre temperamento, modo… io non condivido neanche il fatto che lei non si esponga nelle relazioni. Lei è molto esplicita non è timida sotto quel punto di vista.

Ma penso che non debba nemmeno essere lei a fare il primo passo ma questa è una cosa positiva perché dimostra serietà che è stata vista come timidezza. Lei la timidezza ce l’ha nel momento giusto. Ma quando c’è l’intimità assumi una forma di timidezza che è rara. Ma fa bene nel momento in cui dimostra interesse è giusto aspettare la controparte.

La cosa del letto di Lulù? Se vogliamo dire la cosa del 22 ed erano 5 mesi con Manuel ok… ma la sera prima erano tutte e tre nel letto dove dormo io con Sophie, ieri sera era di nuovo a tre con me, non parliamo delle lenzuola o altro. Ieri sera ha dormito con me!