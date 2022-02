Barù “minaccia” di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip se non uscirà il video con le frasi shock pronunciate da Nathaly Caldonazzo contro Jessica e Lucrezia Selassiè.

Barù minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”, queste le parole di Barù subito dopo la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori” e alcuni ancora dicono che lui non prende posizioni #jerù pic.twitter.com/mkZrwH6Kd5 — (@trovarsi) February 25, 2022

A vuotare il sacco sulla frase (da squalifica) pronunciata da Nathaly nella Casa è stata Sophie Codegoni in zona nomination: